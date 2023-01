Suite à la baisse des prix des denrées alimentaires : Le sucre en poudre pratiquement introuvable dans les boutiques

Quelques semaines après l’effectivité de la baisse des denrées de première nécessité, le sucre en poudre est pratiquement introuvable au niveau des boutiques et autres lieux de commerce. Dans certaines localités de Dakar, comme aux Parcelles assainies, le sucre en poudre très prisé par les ménages devient une denrée rare. Les quelques boutiquiers qui disposent de ce produit, refusent de le vendre par Kilogramme encore moins par 500g, constate "Sud Quotidien".



Pour contourner les mesures mises en place par le gouvernement, ces commerçants ne vendent que par sachet de 100 FCfa. Ce qui pénalise le consommateur, car pour avoir l’équivalent de 500 g de sucre, il faut au moins acheter 4 sachets de 100 francs Cfa. Du coup, on débourse 400 ou plus, au lieu de 350 FCfa qui est le prix normal.



A défaut de pouvoir mettre les mains sur le sucre en poudre, les gens sont obligés d’acheter le sucre en morceaux, qui est vendu à 1200 FCfa le paquet, au niveau des boutiques. Un prix jugé très cher par les consommateurs, qui ont du mal à joindre les deux bouts dans ce contexte de conjoncture économique marqué par les conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.



Pourtant, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme, à travers les services régionaux de Commerce, avait pris l’engagement de descendre régulièrement sur le terrain pour veiller à l’application stricte des mesures relatives à la baisse des prix des denrées de grande consommation comme le riz, le sucre et l’huile. Qu’en est-il aujourd’hui de ce contrôle ?