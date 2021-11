Suite à sa condamnation à 6 mois ferme: Kabirou Mbodj réagit Après sa condamnation hier par la troisième Chambre du tribunal correctionnel de Dakar, le Président directeur général du groupe Wari Kabirou Mbodj ne compte pas rester les bras croisés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021

L’homme d’affaires a été condamné pour « abus de biens sociaux » à une peine de deux ans de prison, dont 6 mois ferme. Il devra également payer un montant de 5 milliards de francs Cfa à ses anciens associés. Une décision que déplorent les avocats de Kabirou Mbodj, en l’occurrence Mes Babacar Camara et Pierre Olivier.



D’après Rewmi, son avocat Me Babacar Camara, cette décision de rejet de la Cour suprême a pour effet de rendre irrévocable la décision blanchissant leur client. « Le Tribunal n’avait pas à outrepasser la décision de la Cour suprême. Elle est irrévocable. Elle entre dans l’ordonnancement juridique. Même si notre client était absent, le juge était tenu, parce qu’ayant le document avec lui, de le relever d’office. Il n’a pas pu devoir le faire. Il y a des conventions internationales que le Sénégal a signées qui disent que tout individu a droit à un procès équitable. Elles s’imposent à l’Etat du Sénégal », dénonce-t-il.



Ainsi, les avocats de la partie civile comptent, eux aussi, d’introduire un appel. Selon Me Boubacar Cissé. L’appel portera sur les intérêts civils évalués à 5 milliards de francs Cfa qu’ils jugent modique.



