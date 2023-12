Suite à ses révélations: Me Moussa Diop conduit à la Sûreté urbaine

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 19:19

Le leader de Ag/Jotna, Me Moussa Diop conduit à la Police centrale de Dakar par les éléments de la Sûreté urbaine (SU). Et, il a lui-même, fait l'annonce sur sa page Facebook.



"Mes chers Compatriotes, je viens de recevoir la convocation de la sûreté urbaine de Dakar pour présentation immédiate. Je me dirige au commissariat central avec eux. Merci", a-t-il écrit.



D'après des informations, c'est le procureur de la République, qui s'est autosaisi de l'affaire, en donnant instructions aux hommes de Bara Sangaré d'ouvrir une enquête.

