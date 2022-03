Suite à une banale discussion : Le boucher tranche le cou du Nigérian avec une machette

Invitant la victime à quitter son étal où il bavardait avec un ami, le boucher l’a finalement charcutée. Tout est parti d’un petit incident qui s’est terminé par un bain de sang. En effet, la victime du nom de Nwaiwu Chinnede discutait avec un ami qu’il avait perdu de vue.



Et comme leur rencontre s’était faite devant l’étal du boucher Gora Thiaw, ce dernier, jugeant que leur présence gênait ses activités, les a invités avec impolitesse, à dégager. Ne tenant pas compte de l’invitation à déguerpir du boucher, Nwaiwu Chinnede a poursuivi tranquillement sa conversation avec son ami. Ne se retenant plus, le boucher a sorti une machette avec laquelle il a frappé le cou de la victime, lui occasionnant une blessure ouverte et une perte de sang abondante.



C’est ainsi que de bonnes volontés qui assistaient à la scène, ont conduit la victime à l’hôpital. Après les consultations et premiers soins, le médecin a prescrit au blessé une ordonnance, avant de lui délivrer un certificat médical assorti d’une incapacité temporaire de travail de 7 jours. Munie de ce certificat, Nwaiwu Chinnede a porté plainte.



A en croire "Rewmi", face aux limiers, le mis en cause, Gora Thiaw, a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés. « Le plaignant discutait avec un autre individu devant mon étal. Ils parlaient à haute voix en obstruant le passage à mes clients. Je lui ai alors poliment demandé de quitter les lieux afin de céder le passage. Mais, plutôt que d’obtempérer, il m’a insulté de mère. Et après quelques échanges houleux, Nwaiwu Chinnede s’est précipité pour prendre la machette que j’utilise pour couper la viande en vue de m’attaquer. C’est ce qui a déclenché la bagarre et c’est à ce moment-là que je l’ai blessé », s’est défendu, le sieur Gora Thiaw.



Mettant tout sur le compte d’une provocation de la victime à son endroit, le mis en cause a prétendu également, n’avoir pas voulu blesser le Nigérian. Seulement voilà, mis hors de lui par l’injure faite à sa mère, il aurait commis une bêtise consistant à lacérer le cou de son antagoniste avec sa machette. L’aveu étant la reine des preuves, Gora Thiaw, le boucher irascible, a été déféré au parquet.