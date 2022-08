Suite à une plainte de son ex mari et de Sophie Gueye: Nabou Dash interpellée par la police

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022

Nabou Dash est actuellement dans les locaux de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC).



La patronne de Dash Clother a été interpellée cet après-midi par les éléments de la DSC, suite à deux plaintes venant de son mari Monsieur Mbergane et d’une humanitaire du nom de Sophie Gueye, patronne de l’organisation les Racines de l’Espoir, pour injures publiques, diffamation, entre autres chefs d'accusation.



