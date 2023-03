Suite au décès de Mamadou Korka Bâ : L'Adha tire sur la sonnette d’alarme et invite au calme Suite au décès de Mamadou Korka Bâ, jeune manifestant dans le département de Bignona, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime sa profonde indignation et rappelle à l’État, son rôle de garantir la sécurité des personnes et des biens.

En conséquence des manifestations notées un peu partout dans le pays, Mamadou Korka Bâ aurait été atteint d’une balle réelle ce lundi 20 mars 2023 à Bignona, dans le sud du pays, lors de heurts entre des partisans de l'opposant et maire de Ziguinchor, M. Ousmane Sonko et les forces de l'ordre.



L’Action pour les Droits Humains et l’Amitié condamne avec la dernière énergie, cet acte répressif et odieux, tout en exprimant ses vives préoccupations quant à la consolidation de l’État de droit dans notre pays.



Sur cette même lancée, l’ADHA s’interroge sur la question du respect de la loi, conformément aux droits fondamentaux et au code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale de 2014.



ADHA qui est profondément préoccupée par la situation relevée dernièrement sur l’ensemble du territoire national, exige des autorités compétentes que toute la lumière soit faite sur cette situation alarmante, de sorte que toutes les responsabilités soient situées et les sanctions méritées appliquées en toute rigueur et impartialité, conformément aux dispositions du Code Pénal.



Ainsi, de réelles mesures doivent être prises et appliquées, pour sauvegarder l’intégrité et la sécurité des populations afin que des faits similaires ne se reproduisent plus.



Pour finir, ADHA présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à la population sénégalaise en général et à celle Bignonoise en particulier. Tout en formulant des prières pour le repos de l’âme du disparu, elle invite, par la même occasion, au calme et à la retenue, afin de ne pas envenimer davantage la situation.



ADHA présente tous ses vœux de bon et prompt rétablissement à tous les blessés sans distinction et témoigne de sa profonde compassion aux personnes ayant subi des dommages matériels et financiers au cours de ces regrettables incidents.



