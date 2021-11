Suite au décès des 3 élèves de Doubangué: Le Président Sall présente ses condoléances à leurs familles

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat s’est incliné devant la mémoire des trois élèves (jeunes filles) décédées accidentellement, le vendredi dernier, à hauteur du village de Doubangué (Commune de Gamadji Sarré), sur le chemin de leur lycée.



Le président de la République présente les condoléances attristées de la Nation aux familles des victimes et à toute la communauté éducative du Sénégal et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



