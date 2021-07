Suite au report de ses affiches: Gaston Mbengue pense aux morts et aux malades

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 12:41

Gaston Mbengue a pris, avec philosophie, la décision de reporter les combats de lutte.



Interpellé par SourceA, le Don King de l’arène a fait savoir qu’ils pensent aux malades et aux morts plutôt qu’aux investissements faits.



Connu pour son franc-parler, il demande à certains politiques d’aider les hôpitaux, en achetant des extracteurs d’oxygène, au lieu de «semer la confusion dans la tête des gens. "«Ces politiciens, ces anciens premiers ministres et directeurs généraux qui sont en train de faire le show à travers les plateaux de télévision, à raconter des histoires ont mieux à faire. Qu’ils achètent des extracteurs d’oxygène qui ne coûtent qu’un million deux cent mille F Cfa, pour aider les hôpitaux.»

