Suite aux accusations d’Ousmane Sonko: Mame Mbaye Niang saisit le procureur et promet de se livrer si…

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang vont solder leurs comptes au Tribunal. Face à la presse cet après-midi, l’actuel ministre du Tourisme a annoncé avoir déposé une plainte auprès du procureur contre le leader de PASTEF. D’après Seneweb, Mame Mbaye Niang estime avoir été « calomnié » et dénonce de « fausses allégations » à son encontre. Mame Mbaye Niang a réaffirmé « n’avoir jamais été épinglé par un rapport».



“S'il y a une personne dont l’intégrité est douteuse, c’est bien l’homme aux mœurs vils et aux fréquentations peu recommandables ». Mame Mbaye Niang conseille à Ousmane Sonko d’adopter la même attitude que lui avait eu. « Pour calmer la clameur, j’avais choisi de démissionner, de renoncer à tous les avantages et de me mettre à la disposition de la justice », a-t-il rappelé.



Ainsi, il invite le leader de Pastef à remettre à la justice le rapport qu’il dit détenir. Mame Mbaye Niang promet de se livrer à la justice si jamais ce rapport est fourni.



