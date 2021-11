Suite de l’attaque d’une base d’une société chinoise: Tous les hommes d’un village environnant mis aux arrêts La base de la société chinoise China Road And Bridge Corporation de Sindia qui a construit l’autoroute Ila Touba, a fait l’objet d’une attaque à main armée dans la nuit du samedi au dimanche. Les assaillants ont blessé trois responsables, avant d’emporter une forte somme d’argent. Les trois blessés dont un grièvement, ont été évacués à l’hôpital de Mbour.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour cette attaque de la base de la société chinoise China Road And Bridge Corporation pour indiquer que la gendarmerie de Popenguine a ouvert une enquête. Les investigations sont allées très vite. Puisqu’hier, tôt le matin, la gendarmerie de Popenguine a effectué une descente au village de Konkoma, situé non loin de la base pour interpeller plusieurs personnes.



La fille du chef de village, Oulèye Kâ, déplore ces arrestations et la manière de faire des gendarmes. A en croire Oulèye Kâ, les gendarmes ont violé leur intimité, en fouillant toutes leurs chambres tôt le matin. Affaire à suivre



Elle se trouve à la sortie de Sindia sur la route allant à Bandia. Selon des témoins, plusieurs individus armés ont débarqué sur les lieux, avant de tenir à respect les préposés à la sécurité.















L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos