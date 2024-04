Suite de la diplomatie du bon voisinage: Le Président Diomaye Faye attendu à Bissau, aujourd’hui

Le chef de l’Etat se rend en Guinée-Bissau ce mardi, selon un communiqué du Bureau d’information gouvernementale (Big). Cette «visite de travail et d’amitié» est la troisième de Bassirou Diomaye Faye dans un pays voisin, après la Mauritanie et la Gambie, lit-on dans "Bes Bi".



L’autre axe de la coopération est l’agence de gestion et de coopération chargée de l’évaluation et de la gestion des ressources halieutiques dans le domaine de la pêche, de la recherche et de l’exploitation des ressources minières ou pétrolières. « Cet accord, signé le 14 octobre 1993, inclut la création d’une Zone d’exploration conjointe (Zec) sur environ 25 000 km2 du plateau continental », souligne le Big. Comme avec Banjul, le pays de Embalò est aussi stratégique du point de vue de la sécurité, avec la rébellion en Casamance.