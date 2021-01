Suite et pas fin de l'affaire de la disparition de Diary Sow : les probables raisons d'une fugue qui se précise La piste que la fugue se précise de plus en plus. Ce que les enquêteurs français n’expliquent pas encore, ce sont les motifs qui auraient poussé la jeune femme à agir de la sorte. Pourtant dans cette affaire de la disparition de l’étudiante Diary Sow, des raisons probables sont avancées par des proches…

Selon une source estudiantine d’”EnQuête’’ en France, Diary Sow a été fortement ébranlée par la mort récente de son papa. Elle a véritablement accusé le coup et cela s’est ressenti sur ses notes en classe préparatoire. D’autant que le rythme y est dantesque et que la moindre défaillance se paie cher, dans ce milieu très select où il faut être mobilisé à chaque instant pour suivre le rythme des cours et des devoirs.



Ainsi, ceux-ci sont convaincus qu’elle a été atteinte par un trop-plein de sentiments qui l’ont désarçonnée. En attendant qu’elle refasse surface, tout renvoie encore vers Allyn.

Comme l’héroïne de son ouvrage, Miss science 2017 s’est peut-être mise dans la peau de ce personnage qu’elle a décrit dans le livre : “Elle avait trouvé la voie pour fuir son pays, aller à l’aventure dans un autre pays qu’était la France. Là-bas, dans le strict anonymat, elle espère enfin trouver ce bonheur qu’elle a toujours vainement pourchassé. Seule, étrangère, pauvre, vulnérable dans un pays inconnu : telle était Allyn...’’



Entre réalité et fiction, la ligne de démarcation est mince. D’autant plus que Diary, dans une interview, soutenait que “’Sous le visage d'un ange’ est le miroir de mon inconscient, de mon expérience de vie et de culture. Il est le résultat de mon langage intérieur et mon mode d'expression 'naturel' (si l'on peut parler ainsi) pour véhiculer mes émotions’’.



Le visage de l’ange cachait-il des désirs que la censure sociale n’aurait pas pu comprendre l’assouvissement ?



“Enigmatique, égoïste, manipulatrice et insatiable’’. Au fur et à mesure que des zones d’ombre sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal se dissipent, ces adjectifs par lesquels l’étudiante qualifiait Allyn taraudent l’esprit de toutes ces personnes inquiètes de ne plus avoir de ses nouvelles.



Diary Sow n’a-t-elle pas juste entrepris de s’extirper de l’avenir tout tracé que lui avait établi tout le Sénégal, au vu de ses talents exceptionnels ? Aurait-elle écouté ces voix dans son esprit à propos desquelles elle confiait dans son interview :



“Je suis parvenue à donner vie à certains (personnages), dans mon premier roman. Mais les autres s'impatientent, jaloux. Tout être humain a besoin d'une façon de s'exprimer, d'extérioriser ses émotions, de communiquer ses pensées.



C'est ce que, tout d'abord, l'écriture est pour moi. Une façon de dire : voilà ma façon de voir les choses. Me voici, sans masque, sans fioriture, sans contradiction, sans parenthèse. Toute entière.’’

