Suite et pas fin de leur bras de fer : Le Sytjust décrète encore 78 heures de grève et interpelle le Chef de l’Etat Encore 72h de grève décrétés par le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) et le bras de fer continue ! L’information est donnée dans un communiqué de presse reçu à "EnQueteplus.com".

Lundi 8 Janvier 2024

La grève débute ce matin et court jusqu’au jeudi 11 janvier 2024 et elle peut être renouvelée, selon nos confrères. C’est pourquoi, face à cette situation ‘’alarmante’’ qui sévit dans l’institution judiciaire, le Sytjust interpelle le président de la République, Macky Sall.



Une réaction ‘’ devenue une urgence de premier ordre ’’, d’après eux. ‘’ En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Monsieur le président de la République doit reprendre les choses en main, ce, d’autant plus que la réforme dont la mise en œuvre est envisagée, émane de sa volonté et de son engagement ’’, nous dit-on dans ladite note.



