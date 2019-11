Suites des auditions dans l’affaire Petro-Tim : Abdoul Mbaye et Birahim Seck passent ce mardi Les auditions dans l’enquête de l’Affaire Petro-Tim se poursuivent ce mardi. Le leader de l’Act, Abdoul Mbaye sera dans le bureau du doyen des juges, à 9h30. Il sera suivi de Birahim Seck du Forum civil.

Rappelons qu’hier, le député Mamdou Lamine Diallo, le journaliste Mouth Bane et Babacar Mbaye Ngaraf ont ouvert le bal de ces auditions.



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019



