Suma Assistance : Le jour où Dr Babacar Niang recadrait le puissant ministre d’Etat Karim Wade pour entrave à l’accès de sa clinique. Depuis 37 ans, Dr Babacar Niang a été toujours au chevet des malades dont l’état nécessite une prise en charge urgente ou des évacuations sanitaires médicalisées (Terre, Air et Mer). Au nom des Urgences vitales, Dr Babacar Niang, connu pour son courage et son professionnalisme, s’était attaqué en 2010 au tout-puissant ministre d’Etat Karim Wade maître d’ouvrage des travaux routiers préparatoires à la tenue de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI). Or ces travaux, que réalisait la Compagnie sahélienne d’entreprises(CSE) entravaient l’accès des ambulances à la clinique.

Faisant alors preuve d’un courage qualifié de « suicidaire », le Dr Babacar Niang avait exigé et obtenu l’arrêt des travaux jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée à son problème. Le « Témoin » avait relaté à l’époque ce bras de fer…



Au lendemain du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (Oci) à Dakar (2008), Karim Wade, alors tout-puissant ministre d’Etat chargé de la Coopération internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, avait entrepris d’achever ses grands chantiers d’infrastructures, notamment de routes. Parmi ces routes, l’avenue Cheikh Anta Diop (ex-route de Ouakam) dont les travaux d’aménagement piétonniers étaient confiés à la Compagnie sahélienne d’entreprise (Cse).



Située alors en bordure de cette route de Ouakam, juste en face lycée Seydou Nourou Tall, la clinique Suma Assistance faisait partie des propriétés impactées par les gravats et autre débris provenant du creusement des tranchées. Toujours est-il que, deux ans durant, l’accumulation des gravats a entravé l’accès des ambulances médicalisées à la clinique. Une situation insupportable qui avait provoqué la colère du médecin-gérant Dr Babacar Niang qui l’avait exprimée en ces termes:



« Il est vrai que ces chantiers sont d’utilité publique. Mais ce qu’il faut déplorer, c’est l’ouverture de ces nombreuses tranchées et les gravats qu’elles provoquent et qui ont complètement entravé la circulation des ambulances et des malades de ma clinique spécialisée dans les Urgences vitales. Le ministre d’Etat Karim Wade fait preuve de je-m’en-foutisme. Il ne se soucie même pas du fait que ses travaux portent préjudice à ma clinique à laquelle les ambulances et les malades ne peuvent plus accéder. Pire, l’entreprise Cse ne fait rien pour accélérer les travaux. Ces gens qui se croient puissants ne respectent personne ! Au nom de la santé publique et des Urgences vitales, je vais me battre pour faire libérer mon établissement hospitalier pris en otage dans les gravats de Karim Wade et d’Aliou Sow de la Cse » avait tonné Dr Babacar Niang dans les colonnes du « Témoin » à l’époque (2010). Ça c’est du Dr Niang !



A l’époque, cette sortie médiatique musclée avait connu un écho favorable. Touchés parle cri du cœur du Dr Babacar Niang, les responsables de la Cse avaient conçu des rampes passerelles sur la voirie pour faciliter l’accès des ambulances et des patients à Suma Assistance. Le ministre d’Etat Karim Wade lui-même, débarquant à l’improviste sur le chantier de l’avenue Cheikh Anta Diop,s’était dit très sensible au cri de détresse du médecin-urgentiste propriétaire de la clinique impactée.



« J’ai invité les entreprises concernées à accélérer les travaux d’aménagements routiers sur cette avenue très fréquentée avant de les exhorter à prendre en compte les préoccupations quotidiennes des riverains impactés » avait-il rassuré lors de cette visite.



En tout cas, à travers ce conflit, avaient transparu toutes les qualités humaines et professionnelles de Dr Babacar Niang qui n’a jamais cessé de consacrer sa vie à l’assistance médicale de ses semblables en détresse. C’est pourquoi, le fait qu’il soit accusé et inculpé pour non-assistance à personne en danger dans l’affaire Mamadou Ly alias Doudou Fall n’a pas manqué d’étonner les innombrables malades et accompagnants habitués à Suma Assistance.



Pour donc révolutionner la médecine aéronautique et la médecine d’urgence au Sénégal et dans la sous-région, Dr Babacar Niang a consenti de lourds investissements financiers estimés à plus de trois (03) milliards CFA pour l’acquisition d’un bloc d’immeubles (R+4) situé à Sacré-Cœur 3/Pyrotechnie (Cité Keur Gorgui).



D’ailleurs, c’est ce qui justifiait son déménagement de l’avenue Cheikh Anta Diop où il avait fait déjà ses preuves bien que Cité Keur Gorgui l’ait rendu davantage célèbre et pas seulement à cause d’un « crime » de voisinage avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko.

