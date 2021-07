Super Gala du 07 août 2021: Khadim Samb revisite la tradition avec un "Kuupé", ce dimanche à la 2Stv Khadim Samb, comme chaque année, y va de son Super Gala de lutte avec dix (10) combats. Ce sera pour le 07 août prochain, à l'Arène nationale. Cependant, l'ex-animateur de Caxabal va faire revivre la tradition avec le "Kuupé".

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juillet 2021 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

" A l'origine, c'est quand des guerriers s'affrontaient avant le crépuscule et se disaient des mots. Sans plus. le tout dans le strict respect ", a-t-il dit, lors de son passage à Leral ce samedi.



Pour ce faire, ce spectacle aura lieu demain dimanche, entre 16h et 19h, avec son label Ndiarndème Production. Les dix (10) lutteurs seront présents, mais ne feront pas de face-à-face classique, mais seront bien assis.



" Je romps avec ce qui faisait. Ce sont d'autres artistes qui viendront, il y a aura même du xalam. Je veux faire revivre la tradition ", a-t-il estimé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos