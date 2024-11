Supervision des Législatives anticipées : Le collectif de la société civile, entre satisfaction et recommandations La mission du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSE), a fait face à la presse, ce lundi 18 novembre 2024, pour faire le bilan des élections législatives du 17 novembre 2024. De cette supervision des législatives anticipées, globalement nous dit "Le Soleil", la société civile est entre satisfaction et recommandations.

Car même si Babacar Guèye et ses collaborateurs se sont réjouis du déroulement du scrutin, ils ont également formulé des recommandations portant, entre autres, sur l’institutionnalisation de la Commission électorale nationale, la réforme du système de parrainage, le financement des partis politiques et de la campagne électorale.

