Suppléant de El Malick Ndiaye à Linguère Aly Ka, «militant frustré de l’Apr», banni au Pastef

Au Pastef, les investitures sur les listes électorales ont ouvert aussi un autre front de «chasse aux transhumants» politiques. Et c’est Aly Ka, placé à Linguère comme suppléant du ministre El Malick Ndiaye, qui est la cible des militants.



Dans une missive adressée à la commission des investitures du parti, le choix porté sur sa personne a été contesté à travers un recours. «Monsieur Aly Ka, un militant frustré de l’Apr où, il a milite pendant plus de 10 ans et qui a rejoint la coalition Diomaye Président seulement en 2024, a été retenu comme suppléant de El Malick Ndiaye et au cas où ce dernier serait reconduit dans le gouvernement, le poste de député lui reviendrait d’office», peut-on lire sur la note ayant atterrit sur la table du secrétaire permanent du Pastef.



Selon toujours les responsables du parti dans ce département, qui fustigent «l’entêtement des membres du comité local de sélection» des candidats, M. Ka «ne peut en aucun cas être considéré comme candidat du Pastef dans le département de Linguère».

Bes Bi