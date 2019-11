Supposé immeuble appartenant à Makhtar Cissé: le vrai propriétaire annonce une plainte contre Adama Gaye Habitué des prétoires, le journaliste Adama Gaye risque encore de faire face à Dame justice. Un fonctionnaire des Nations-Unies annonce une plainte contre lui, a-t-on appris de sources sûres. Le journaliste avait publié sur Facebook, les images de son immeuble dont il attribue la propriété au ministre Mouhamadou Makhtar Cissé.

Arrêté pour injures au chef de l’Etat puis libéré au prix d’un plaidoyer qui a réuni (organisations de défenses de droits de l’homme, journalistes, hommes politiques, religieux, citoyens lambda …), le journaliste Adama Gaye ne s’est toujours pas repenti. Il continue de plus belle ses attaques au bas de la ceinture.



Tantôt, c’est le président de la République Macky Sall, tantôt ce sont les collaborateurs de ce dernier. Et les rares personnes qui osent lui dire la vérité, font également les frais de ses diatribes. C’est le cas du journaliste Mamadou Wane, Directeur de publication du quotidien « EnQuête », dont le tort a été de parler en bien du ministre Mouhamadou Makhtar Cissé que Adama Gaye ne cesse de pourfendre sur Facebook.



Dans l’une de ses publications, il écrit photos à l’appui, que Mouhamadou Makhtar Cissé a, à Hann-Marinas, un immeuble dans lequel il loge gratuitement Mamadou Wane. « Chez l’habitant Wane: Makhou-The-Boss ! Démenti à l’un des démentis mous du boy de Makhtar Cisse. Hier il disait habiter à je ne sais plus quelle zone floue, dans une maison louée via Balde ! Ce matin, pan sur le bec du démenteur dénudé. Voici donc quelques images de l’immeuble à Hann-Marinas, cite Isra, non loin de la boutique Babacar, où MMC, alias Jupiter Cissé, loge Wane, dont la voiture, une Chevrolet, conduite par son frère de chauffeur a tout faire, s’y trouve souvent garée. L’ex-hôtel Datcha y est réformé en maison de passe pour les prodacteurs (sic) et lignes ennemies. Mon Dieu ! », écrivait-il.



En réalité, il veut croire que M. Wane est redevable à Mouhamadou Makhtar Cissé, qui le loge, le nourrit et l’habille. Ce qui est un gros mensonge. Car, en réalité l’immeuble en question appartient à un couple dont le mari est un fonctionnaire des Nations-Unies. Leral s’est procuré d’une copie du contrat de bail établi le 30 novembre 2012 entre les parties.



Contrairement à ce qu’a dit Adama Gaye, Mamadou Wane occupe seulement dans ledit immeuble, un appartement comprenant « 3 chambres, une salle de bain, deux salles douches, un salon, une cuisine, un garage et un espace familial ». Le montant de la location selon le document est estimé à 330.000 F Cfa par mois, les frais de gardiennage y compris (nous y reviendrons sur les détails du contrat de location).



Leral tient de sources sûres que cette affaire est sur le point d’atterrir devant la justice. Car, le couple, informé que son immeuble a été pris en photo et les images publiées sur Facebook sans son consentement, a saisi ses avocats pour porter plainte contre Adama Gaye. Ce dernier pourrait poursuivi pour atteinte à la vie privée et publication de données à caractère personnel.

