Supposé kidnapping : Coumba Kane toujours retenue à la brigade de gendarmerie de la zone Franche de Dakar L’étau pourrait se resserrer sur Coumba Kane. Cette femme de 36 ans, mère de 4 enfants, qui avait disparu mercredi dernier, puis réapparu à Touba deux jours après. La jeune dame qui affirmait avoir été kidnappée par un homme et une femme, avait été retenue par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Dianatou à Touba, avant d’être acheminée, hier, à Dakar sous bonne escorte. Elle serait toujours retenue à la brigade de la gendarmerie de la zone franche de Dakar, selon la RFM. Son récit lors de son audition avait laissé apparaître plusieurs zones d’ombre et des incohérences. Une affaire qui n’a certainement pas encore livré tous ses secrets.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos