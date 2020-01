Supposé kidnapping: La Section de Recherches évente la légende de Coumba Kane Son récit à la brigade de la gendarmerie de Dianatou où elle a été acheminée, après être réapparue 2 jours après sa disparition, mercredi dernier, laissait pantois. Transférée à Dakar, samedi dernier, Comba Kane qui affirmait avoir été kidnappée, a été mise à rude épreuve par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane. Il apparaît de plus en plus, que la dame a construit cette légende pour des raisons encore inconnues.

Et pour cause, soutient "Libération", plusieurs détails, ont confondu Coumba Kane au cours de cette nouvelle audition à la Caserne Samba Diéri Diallo. Par exemple, elle a affirmé avoir marché pendant 48 heures quand elle a échappé à ses ravisseurs à Linguère, pour rallier Touba. Mais sur ses chaussures scrutées par les enquêteurs, aucune trace de poussière, même s’il est invraisemblable qu’elle ait pu réaliser cette prouesse physique de marcher pendant tout ce temps.



Autre incongruité, souligne le journal, elle a confié aux enquêteurs avoir été délestée de 80 000 francs par ses ravisseurs, quand elle est rentrée dans la fameuse voiture bleue qu’elle prenait pour un clando à Keur Mbaye Fall. C’est d’ailleurs pourquoi, expliquait-elle, elle avait demandé à un homme de la transporter à bord d’une charrette, por rallier Ndindy, parce qu’elle n’avait plus d’argent.



Mais les enquêteurs ont trouvé sur elle plusieurs billets de banque. Et bizarrement, elle n’a pas su expliquer l’origine de cet argent. Suffisant, en tout cas, pour que les enquêteurs se rendent à l’évidence que Coumba Kane a volontairement pris une voiture pour se rendre de son propre gré à Touba, d’où elle est originaire. A quelle fin ? Pourquoi a-t-elle cherché à cacher la vérité ? Les enquêteurs ne tarderont certainement pas à percer le mystère Coumba Kane, toujours entre les mains des enquêteurs.



