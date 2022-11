Supposé lien de parenté avec le juge Oumar Maham Diallo : Aïssata Tall Sall dément Ousmane Sonko

Dans un communiqué parvenu à Leral, Me Aïssata Tall Sall tient à préciser que les allégations de Ousmane Sonko sur un supposé lien de parenté avec le Doyen des juges Oumar Maham Diallo, sont fausses.



" M. Ousmane Sonko affirme que je serai en accointance avec le Doyen des juges Oumar Maham Diallo, certainement pour asseoir auprès de l'opinion, la thèse d'un complot dont il serait victime devant la justice ", renseigne le communiqué.



" Pour étayer ses propos, il va jusqu'à dire que le juge Diallo serait le père d'une fille qui porte mon nom: Aïssata Tall Sall ", ce qui est faux , à en croire Aïssata Tall Sall.



" Je ne connais le juge Diallo ni de près ni de loin. Je ne lui ai jamais serré la main, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu et ne lui ai jamais parlé. Je tenais pour la vérité des faits et pour l'histoire, à faire ces précisions pour que nul n'en ignore ", a déclaré Aïssata Talla Sall.