Supposé mariage avec Sokhna Aida Diallo (Veuve de Cheikh Bethio) : Diopsy réagit

« Une rumeur selon laquelle je me serais engagé dans les liens du mariage avec Madame Sokhna Aida Diallo, veuve de notre regretté Cheikh Béthio Thioune est colportée par certains individus sur les réseaux sociaux et particulièrement dans des groupes Facebook. Je déments fermement cette information que du reste, avec ma famille, nous avons accueillie avec beaucoup d’amusement.



Nous ne savons pas quelles sont les intentions des personnes qui sont à l’origine de ce canular. Toutefois, si leur but est de m’atteindre, je leur serais gré d’éviter de porter atteinte à la vie privée d’autres personnes comme Sokhna Aida Diallo. Ma famille et moi nous désolons que le nom de Mme Diallo se retrouve dans de telles rumeurs et lui renouvelons toutes nos expressions de respect et de courtoisie.



Demba Diop « Diopsy » Député-Maire de Tivaouane Président de CPJE/ Nay Leer »