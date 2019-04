Supposée destruction de la maison de Sidy Lamine Niasse à Kaolack : Ahmed Khalifa et Cheikh Niasse encore à couteaux tirés Entre la famille de feu Sidy Lamine Niasse et son frère Ahmed Khalifa Niasse, les choses ne s’arrangent pas du tout. Une nouvelle polémique vient de faire de faire jour, à propos d’une maison que le fils du défunt, Cheikh Niasse dit appartenir à son père, et accuse son oncle, Ahmed Khalifa, de l’avoir détruite. En effet, sur des photos publiées par le site Walf Net, du groupe Walfadjiri, on voit Ahmed Khalifa Niasse, avec des jeunes, s'affairer à l'intérieur d'une maison. Selon la même source, Ahmed Khalifa Niasse, était en train de détruire cette maison appartenant à Sidy Lamine Niasse.

Toutefois, dans un communiqué, Ahmed Khalifa Niass dément cette information et soutient que la maison lui appartient de propriété, et qu'il s’affairait à enlever les tuiles de la toiture pour la sécurité du voisinage.



"La maison en question m'appartient en toute propriété. Comme en attestent le titre foncier numéro 656 du Sine Saloum ainsi que le jugement numéro 166 du 13 juillet 1993, rendu par le Tribunal de Kaolack qui atteste que mes cohéritiers, y compris Sidy Lamine, m'avaient tous cédé leurs parts ", note Ahmed Khalifa Niasse.



Le frère du défunt patron du groupe Walfadjiri ajoute "que les tuiles se sont mises à tomber sur le voisinage", le poussant à "enlever celles restantes pour éviter des dégâts, étant entendu que je suis civilement responsable".



De son côté, Cheikh Niasse soutient que la maison en question appartient bel et bien à son père, et que Ahmed Khalifa Niasse l’a détruite. Selon lui, ce qui s'est passé vendredi soir à Kaolack, n'est que la mise à exécution d'une menace antérieure. L’avocat a confié, par ailleurs, que "l'affaire est déjà entre les mains de la justice".



Cheikh Niasse et son oncle, Ahmed Khalifa Niasse, avaient été opposés sur le lieu de l’enterrement de Sidy Lamine Niasse après son décès. Le premier cité avait soutenu que son défunt père avait émis le souhait d’être enterré à Yoff, ce que contestait son oncle, qui tenait à amener le corps à Kaolack, où Sidy Lamine Niasse a finalement été inhumé.

