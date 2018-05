Supposée levée du mot d’ordre de grève illimitée : la Coordination des étudiants dément

En attendant d’être reçue par le président de la République aujourd’hui, la coordination des étudiants du Sénégal (sans l’UCAD) maintient son mot d’ordre de grève. « Des rumeurs planent sur les réseaux sociaux, stipulant que le mot d’ordre sera levé sans gain de cause suite aux revendications légitimes pour une vie estudiantine adéquate. La coordination dément toute implication quant à ces allégations mensongères et sans fondement, émanant d’elles et demandent aux autorités indexées de se résigner », écrivent les étudiants dans communiqué.



Précisant que les démarches syndicales sont en cours pour la reprise des cours, les étudiants comptent maintenir le mot d'ordre de grève illimitée.













Le Quotidien