Supposée vente de matériels des Cte dans le privé: Diouf Sarr dément et porte plainte Avec les sorties du Dr Babacar Niang sur une supposée vente de matériels des CTE dans le privé qui a fait un tollé dans les médias, le ministère de la Santé et de l'Action sociale dément cette information et somme à son détracteur d'apporter des preuves.

Amad Diouf, Directeur des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance balance: "c'est impossible que les équipements achetés se retrouvent dans le privé", dit-il dans les colonnes de l'astre national, le Soleil.



L'accusateur, le Dr Babacar Niang, poursuivi dans la voie judiciaire, est sommé d'apporter les preuves de ses allégations.



Selon le ministère de la Santé, aucune rupture d'oxygène n'est notée les centres de traitement, et annonce l'arrivée de deux (02) centrales d'oxygène le 12 août prochain.

