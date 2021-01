Supposés contrats indus: Des délégués de l’Onas se démarquent et blanchissent Lasana Gagny Sakho Le collège des délégués du Personnel de l’ONAS, du moins certains de ses membres, ont tenu à apporter un démenti suite à une information selon laquelle ils dénonceraient la gestion du directeur général sortant, Lansana Gagny Sakho. Un communiqué qui, tiennent-ils à préciser, n’engage pas tous les délégués.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 19:41 | | 1 commentaire(s)|

Une minorité des délégués de l’Onas se sont réunis pour parler au nom du collège des délégués et dénoncer la gestion du directeur général sortant, Lansana Gagny Sakho. Seuls 07 sur les 22 délégués du collège ont fait cette sortie pour calomnier l’ex-directeur. “Nous attirons l’attention du Directeur Général entrant sur l’existence de nouveaux contrats de travail signés par M. Sakho, après avoir été démis de ses fonctions“, lit-on lire dans le communiqué du collège des délégués qui annonce même une conférence de presse dans les jours à venir.



Ainsi, ce qui n’a pas été du goût des autres délégués, c’est-à-dire, la majorité, c’est la rencontre en « catimini ». Ces derniers ont tenu à apporter des précisions, soit se démarquer de ces “sept (7) délégués qui ne constituent même pas la moitié“. L’autre partie contestataire dit ne pas être au courant de cette rencontre, tenue en “catimini“. Ils se démarquent après la parution de ce communiqué, dont ils ne sont pas au courant.



Précisions



“Le collège des délégués de l’ONAS porte à la connaissance du publique que des informations sont en train de circuler dans certains organes de presse pour dire que le Directeur général sortant, M. Lansana Gagny Sakho aurait signé des contrats après la nomination d’un nouveau Dg à la tête de l’ONAS. De telles informations n’engagent pas le collège des délégués qui regrette ces dérives qui portent atteinte à la vie sociale de l’entreprise et ne militent pas pour une entreprise performante“, ont-ils tenu à préciser.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos