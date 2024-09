Supposés recrutements d’enseignants contre de l’argent: Le ministère de l’Education annonce une plainte

Le ministère de l’Education est monté au créneau, ce dimanche, pour alerter l’opinion nationale sur des «pratiques frauduleuses liées à de supposés recrutements d’enseignants». Des recrutements qui, selon les services de Moustapha Guirassy, se font «en dehors de la procédure normale et contre des sommes d’argents».



Le département dénonce avec la plus grande fermeté ces «manœuvres fourbes qui sont contraires aux principes de ‘’Jub, Jubal, Jubanti’’». Il appelle les populations «à la vigilance et leur demande de dénoncer toute tentative d’escroquerie liée à ce type d’annonce». Le ministre a par ailleurs assuré qu’«il ne ménagera aucun effort pour saisir les autorités judiciaires compétentes».



Bes Bi