Supposés recrutements d’enseignants contre de l’argent: Le ministère de l’Education nationale annonce une plainte

Le ministère de l’Education nationale est monté au créneau, ce dimanche, pour alerter l’opinion nationale sur des « pratiques frauduleuses liées à de supposés recrutements d’enseignants ». Des recrutements qui, selon les services de Moustapha Guirassy, se font « en dehors de la procédure normale et contre des sommes d’argent ».



Le département dénonce avec la plus grande fermeté, ces « manœuvres fourbes, qui sont contraires aux principes de ‘’Jub, Jubal, Jubanti’’ ». Il appelle les populations « à la vigilance et leur demande de dénoncer toute tentative d’escroquerie liée à ce type d’annonces ». Le ministre a par ailleurs assuré qu’« il ne ménagera aucun effort pour saisir les autorités judiciaires compétentes ».













Bes Bi