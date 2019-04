Suppression annoncée du poste de Pm : Cheikh Tidiane Dièye décèle les signes annonciateurs du faux départ de Macky II

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

« Le Président Macky Sall est mal parti. » c’est ainsi que Dr Cheikh Tidiane Dieye juge les premiers actes posés par le chef de l’Etat.



Le coordonnateur de la Plateforme Avenir Senegaal Bi nu begg se désole que le président de la République se soit donné tout seul le droit de décider d’une réforme constitutionnelle aussi importante que la suppression du poste du Premier ministre, avec toutes les conséquences d’une telle décision sur l’ordonnancement constitutionnel qui doit fonder la République.



« Macky Sall n’a nullement senti le besoin d’attendre le dialogue auquel il a appelé, pour mettre cette question en débat et donner les acteurs politiques et aux forces vives la possibilité de donner leur avis », a dit M. Dièye, qui ajoute : « rajouter les pouvoirs du Premier ministre à ceux déjà exorbitants du président de la République, conduit inéluctablement à un mastodonte présidentiel. Or la ‘’surprésidence’’ ou la ‘’superpresidence ‘’ conduisent toujours à la ‘’malprésidence’’ ».

















L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos