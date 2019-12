Suppression de la limitation des mandats: Zahra Iyane Thiam recadre Seigne Mbacké Ndiaye Invité ce dimanche à l'émission Jury du dimanche, Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, monte au créneau suite à l’information relative à la proposition de révision constitutionnelle pour la suppression de la limitation des mandats du président de la République. pour elle la question n'intéresse pas le Président de la République.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 15:28

« La question n’est pas à l’ordre du jour au niveau de la coalition, ni de la majorité présidentielle, ni des représentants de la majorité », révèle la membre du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) et du Secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Et,rajoute -t-elle , « le président (Macky Sall) a mandaté l’ensemble des 20 représentants de (BBY) au niveau de la commission du dialogue politique, y compris Serigne Mbacké Ndiaye, (auteur de la proposition), sur la base d’une feuille de route clairement indiquée dans le cadre de la conférence des leaders de BBY à l’issue des séminaires tenus, (déclinant) l’ensemble des positions de la majorité présidentielle dont celle-ci (la proposition) ne fait pas partie.» En plus « C’est une question qui n’a pas été évoquée dans le cadre du dialogue politique, insiste-t-elle. Elle aurait pu être évoquée mais l’information que j’ai et qui est indéniable, c’est que c’est une question qui n’est (ni) portée par la majorité présidentielle (ni) débattue dans le cadre du dialogue politique. »

Pour Rappel Serigne Mbacké Ndiaye A émis son vœux de voir l'actuel Président du Sénégal gouverner le pays à souhait.

