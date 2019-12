Suppression de la limitation des mandats présidentiels : Me Ousmane Sèye dément aussi… Me Ousmane Sèye dément aussi l’information parue dans la presse faisant état d’une proposition de la majorité pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels. L’avocat et membre du pool de la majorité au dialogue politique déclare que les questions inscrites à l’ordre du jour du dialogue, ont fait l’objet des termes de référence acceptés par tous : la majorité, l’opposition, les non-alignés et la société civile.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

« Nulle part, dans les termes de référence et les objectifs spécifiques, la question de remise en cause du mandat du président de la République n’a été inscrite à l’ordre du jour », martèle la robe noire. Et d’ajouter : « Cette question de limitation de mandats présidentiels n’a pas fait l’objet de débat au niveau de la Commission que dialogue politique. Maintenant qu’un membre d’un pool, dans son intervention personnelle fasse référence à la non-limitation du mandat président de la République est possible, mais cela serait son opinion personnelle.»

