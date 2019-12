Suppression de la limitation des mandats présidentiels : Serigne Mbacké Ndiaye enfonce le clou Serigne Mbacké Ndiaye avait été cité comme porteur d’une requête pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels à travers le dialogue politique. Mais hier, à peine l’information divulguée, Benoît Sambou, coordonnateur du pôle des plénipotentiaires de la majorité à la commission du dialogue politique, avait pondu, un communiqué pour démentir de telles informations.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 10:02 | | 1 commentaire(s)|

Mais l’ancien porte-parole de Me Wade est revenu à la charge. «J’ai fait cette proposition de suppression de limitation des mandats présidentiels au nom de notre coalition (Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme : Rappel)», confie-t-il à L’Observateur.

Et de poursuivre, «ce que la presse a dit, c’est moi qui l’ai dit. Et ce n’est pas la première fois, ni la dernière fois. Je vais continuer à le dire». L’ancien collaborateur de l’ex chef de l’Etat, confie d’ailleurs avoir beaucoup de soutiens au sein de la majorité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos