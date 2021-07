Suppression des 14 comités régionaux de la Croix-Rouge

En assemblée générale hier, la Croix-Rouge sénégalaise a décidé la suppression de ses 14 comités régionaux, pour se conformer à la nomenclature des structures décentralisées favorisée par l’Acte III de la Décentralisation. Dans un document transmis à l’Aps, on rappelle que ces comités régionaux avaient une mission de coordination des projets et programmes auprès des 46 comités départementaux de la Croix-Rouge.



Le texte souligne que cette suppression a été actée à la suite d’un vote au cours de duquel 52 voix ont voté pour, 3 contre et 2 seuls membres se sont abstenus. Désormais, la Croix-Rouge sénégalaise compte travailler avec des comités départementaux opérationnels, qui disposent de ressources humaines compétentes, pour rendre des services de qualité aux communautés les plus vulnérables, aux côtés des pouvoirs publics. Il s’agit, selon Bafou Bâ, présidente de l’Institution humanitaire nationale, de s’arrimer à la nomenclature actuelle des structures décentralisées depuis l’Acte III de la Décentralisation, avec l’élimination des conseils régionaux par exemple et le maintien des conseils départementaux qui sont des organes opérationnels au même titre que des communes de plein exercice. Ainsi, la démarche permettra de diligenter les procédures administratives pour la mise en œuvre rapide des urgences humanitaires et des activités de résilience communautaires.

