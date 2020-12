Suppression des 5 villes: La sous-commission Décentralisation du Dialogue national, rejette la proposition

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 09:33

La question de la suppression des 5 Villes du Sénégal a été soulevée au sein de la sous-commission Décentralisation du Dialogue national. "SourceA" précise que le débat a été posé, depuis mars dernier, mais il n’y avait pas eu consensus. Seuls, les plénipotentiaires de la Mouvance présidentielle avaient défendu ce projet.



Le journal précise par ailleurs que le ministre Oumar Guèye n’était pas là-bas, mais d’autres représentants du Pouvoir, comme les anciens ministres, Ismaïla Madior Fall, Benoît Sambou et le responsable de l’Association de l’union des élus locaux, Adama Diouf étaient présents et ils avaient donné les mêmes arguments que ceux développés par le ministre, lors de l’émission ‘’Jury du Dimanche’’.



Sauf que tous les arguments brandis, ont été rejetés en bloc par la majorité des participants.



Et en l’absence de consensus, ajoutent nos confrères, la présidente de la sous-Commission avait décidé de surseoir au débat autour de cette question et de soumettre celle-ci, au Comité de pilotage du Dialogue national.



