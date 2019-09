Suppression du CFEE : Gana Sène, Inspecteur d’académie de Pikine, rejette

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

L’Inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye, Gana Sène, en visite dans certains établissements de sa zone de couverture a précisé que le certificat de fin d’études élémentaires est le premier diplôme d’élèves.



Ainsi, il trouve que c’est anormal de vouloir se lever d’un jour pour parler de sa suppression sans raison. Mais, relève-t-il, il est possible de voir comment faire de sorte que les élèves du primaire puissent poursuivre leurs études jusqu’au collège.



« Sur 100 élèves, ce n’est que 2 à 3 qui seront jusqu’à l’Université. On doit discuter et faire des propositions », a dit l’Inspecteur d’académie de Pikine Guédiawaye, Gana Sène.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos