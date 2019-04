Suppression du poste de PM: Le projet de loi passe en plénière le samedi 4 mai prochain

Les députés sont convoqués en séance plénière, samedi 4 mai, pour l’examen du projet de loi constitutionnelle n°07/2019 portant révision de la Constitution, indique un communiqué reçu à l’APS.



Le ministre de la Justice, Me Malick Sall défendra ce projet de loi devant les parlementaires.



Le conseil des ministres du mercredi 17 avril avait, ‘’au tire de l’examen des textes législatifs et règlementaires’’, délibéré et adopté un projet de loi portant révision de la Constitution.



Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne avait annoncé à l’occasion de la formation du nouveau gouvernement, le 7 avril dernier, que le poste de chef du gouvernement est appelé à être supprimé, à terme.















APS



