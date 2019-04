Suppression du poste de PM: Les travailleurs de la Primature s’inquiètent

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l’Administration publique, Matar Dabo a exposé l’inquiétude des travailleurs de la Primature. Evoquant, l’entrée en vigueur du projet de loi, tendant à la suppression du poste, il souhaite connaître le sort qui sera réservé à ses camarades de la Primature.



« Nous souhaiterions avoir aujourd’hui, une vision très claire des rattachements institutionnels. Certaines structures ont été hébergées au niveau de la Primature », s’est interrogé le Secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l’Administration publique, Matar Dabo.



Le syndicaliste exige plus d’explications sur le décret de répartition des services. « Certains de nos camarades ont signalé qu’ils ont été rattachés au niveau du Secrétariat général du gouvernement », constate-t-il.



D’après iRadio, le syndicat souhaite une rencontre avec le Secrétariat général du gouvernement pour avoir une idée nette de la situation.















Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos