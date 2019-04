Suppression du poste de PM : Y en a marre appelle à un 23 juin bis Alors que le projet de réforme, portant suppression du poste de Premier ministre est agité depuis presque un mois, les premières velléités de riposte ne se font jour que maintenant. Après l’opposition qui s’est signalée, le mouvement Y en a marre, les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) et Frapp/France dégage, lui emboîtent le pas.

Les Echos rapporte, en effet, que ces entités, dénoncent un projet de «renforcement de la monarchie constitutionnelle». Aussi, appellent-ils les députés, le peuple et les forces vives de la Nation à se soulever, dans un 23-Juin bis, contre ce projet de loi qui sera voté en procédure d’urgence le 4 mai prochain.

