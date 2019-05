Suppression du poste de Pm : « La réforme est insuffisante », selon Abdou Aziz Kébé L’agrégé de droit public, le professeur Aziz Kébé, a jugé insuffisante la réforme portant suppression du poste de Premier ministre, pour une administration performante. « Il faut une réforme de notre administration. Nous avons une administration héritée de la France et qui est construite autour de principes qui ne mettent pas en relief forcément la performance. Si on veut vraiment une administration performante il faut réformer la loi 61-33. », a-t-il indiqué, ce dimanche, dans l’émission Objection de Sud Fm.

124 députés ont voté le projet de loi, samedi, 7 ont voté contre pour 7 abstentions.



Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2019 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos