Suppression du poste de Premier Ministre- Birahim Seck: « Qui héritera de la responsabilité du Premier Ministre au sein de l'Assemblée nationale ? »

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Le patron du Forum civil s’est prononcé à Thiès sur la suppression du poste de Premier Ministre. Dans le cadre de sa tournée nationale pour rencontrer ses différentes sections locales, en a profité pour échanger avec ces entités sur les enjeux locaux.



Les différents échanges ont porté sur la santé, l'éducation, le foncier et des ressources naturelles. L’initiative du leader du Forum civil consiste à décliner un plan d'actions à apprécier par les gouvernants.



Ainsi, Birahim Seck a relevé quelques remarques sur les nouvelles attributions de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et, il s’est interrogé sur des questions qui sont sans réponses pour le moment. « Nous n’avons plus un régime parlementaire avec la suppression du poste de Premier Ministre, mais plutôt un régime présidentiel. On se pose des questions. Et, nous aimerions savoir qui va hériter de la responsabilité du Premier ministre au sein de l'Assemblée nationale ? Il en est de même, pour les motions de censure du parlementaire qui sont souvent, adressées au Premier Ministre. Est-ce qu’elles seront directement, adressées au Président de la République? », s'est-il interrogé.













Leral

