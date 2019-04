Suppression du poste de Premier ministre : Ces changements profonds que vont engendrer la réforme La suppression du poste de Premier ministre, va engendrer des changements profonds. Le chef de l'État devrait être protégé, désormais, de toute menace.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce que révèle L’Observateur ce jeudi, qui souligne que Macky Sall Président et Premier ministre à la fois n'aura plus, selon l'exposé du prochain projet de loi, de responsabilité devant L’Assemblée nationale.

Dans le même temps, les députés ne seront plus en mesure de renverser le gouvernement par une motion de censure. Par ailleurs, Macky Sall ne pourra plus dissoudre le Parlement.



