Suppression du poste de Premier ministre : Macky Sall désormais en mode Fast-Track Le message a été décrypté un peu tardivement, mais le Président Macky Sall avait donné un aperçu de sa nouvelle orientation, en annonçant lors de son discours d’investiture, le 2 avril dernier, qu’il fallait désormais se mettre en mode Fast-Track dans les prises de décision et l’exécution des mesures, pour la réalisation rapide et efficace des projets majeurs de l’Etat.

La première mesure dans ce sens est donc la suppression à venir de ce poste de Premier ministre, qui devra déboucher sur moins de lourdeur et de lenteur administratives.



Un souci d’efficacité donc pour Macky Sall qui aura désormais toute la latitude de conduire les réformes et diligenter les programmes, en tenant à deux mains les rênes de son pouvoir.



Reste maintenant à savoir les résultats qu’aura cette décision de Macky Sall, qui a résolument décidé de réduire les échelons administratifs.













Bachir Seck

