Suppression du poste de Premier ministre : « Macky Sall engage sa propre responsabilité », selon Robert Sagna « Macky Sall engage sa propre responsabilité », en supprimant le poste de Premier ministre. C’est ce qu’a déclaré Robert Sagna, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury. Toutefois, a-t-il poursuivi, « il faut s’en féliciter », parce que, a-t-il dit, « il y a là une volonté d’assumer ce qui va se passer ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’ancien ministre de l’Agriculture de Diouf, « l’objectif de la mesure est une célérité dans les tâches gouvernementales ». Et de poursuivre, « Je ne vois pas de raison majeure pour que l’opposition s’oppose à une telle mesure ». Surtout que, a-t-il souligné, « le président répond directement devant l’Assemblée et le pouvoir de poser des questions demeure pour cette même Assemblée ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos