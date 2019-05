Suppression du poste de Premier ministre : Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall absents de l’hémicycle Même si les députés ont battu le rappel des troupes ce matin pour le vote du projet de loi, portant suppression du poste de Premier ministre, des absences de taille sont à signaler. Il s’agit de Ousmane Sonko, le leader de Pastef arrivé troisième de la dernière élection présidentielle et d’un autre candidat à cette même élection, El Hadji Issa Sall, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 12:34



