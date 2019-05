Suppression du poste de Premier ministre : les réserves de Moustapha Cissé Lô Il a été le premier à prendre la parole, ce samedi, à l’Assemblée nationale pour le vote du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. Le député de la majorité parlementaire Moustapha Cisse Lô, a toutefois émis des réserves sur le projet de loi.

« Je ne suis pas pour le second point de la réforme, à savoir la possibilité pour le député de revenir à l'Assemblée nationale après avoir été nommé ministre. C'est ce qui me dérange dans cette réforme », a, en effet, dit le député de l’Apr.



103 députés ont été inscrits lors des débats avant le vote de ce projet de loi.

