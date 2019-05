Suppression poste PM : Me Wade aurait demandé aux députés Pds de ne pas voter contre Me Abdoulaye Wade aurait demandé aux députés de son parti de ne pas voter contre le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, samedi dernier. C’est ce qu’a révélé, le député Cheikh Abdou Mbacké de Bokk Gis-Gis, cité par L’Observateur. « Le Groupe parlementaire dirigé par mon grand-frère, Serigne Cheikh, avait reçu des instructions du Président Abdoulaye Wade de ne pas voter contre le projet », a-t-il, en effet, déclaré au journal, ajoutant qu’il n’a pas respecté une telle consigne, parce qu’il n'est « ni un député de Abdoulaye Wade, encore moins du président Pape Diop, mais un représentant du peuple ».

