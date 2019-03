Supputations autour de la composition du futur gouvernement : Macky Sall, le mystère total

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Contrairement aux rumeurs et supputations, le mystère total entoure la composition du futur gouvernement que mettra en place Macky Sall à la suite de sa réélection.



En vérité, à part Macky Sall, personne, son très proche entourage y compris, ne peut dire avec exactitude qui reste, qui quitte ou qui rejoint le futur gouvernement. Pour la bonne et simple raison que le Président à tout verrouillé. Même lors du Conseil des ministres tenu le 27 février dernier, le Président n’a rien lâché.



Après avoir rendu hommage au peuple sénégalais pour sa maturité, à l’administration territoriale et félicité encore le ministre Aly Ngouille Ndiaye pour l’organisation du scrutin, le candidat réélu de Benno Bokk Yakaar n’a rien laissé transparaître sur ses futures intentions. Même pas un mot sur le prochain gouvernement, ni le jour prévu pour sa formation.













Libération





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos