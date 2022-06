Sur l’arrestation du maire de Sangalkam : Oumar Guèye dément et donne sa version des faits Les populations ont brûlé hier, des pneus, accusant le maire sortant de la commune, Oumar Gueye, d’avoir fait arrêter leur maire. Des accusations rejetées par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

Le porte-parole du gouvernement rétablit sa part de vérité sur les accusations d’avoir fait arrêter le maire de Yaw de Sangalkam à l’occasion de la conférence de presse, dénommée ’’Le gouvernement face à la presse’’. «Je peux vous dire que je n’ai aucune responsabilité de ce qui s’est passé à Sangalkam. Comment voulez-vous que, au niveau de responsabilité où je me situe, je puisse aller intervenir sur des choses qui se sont passées là-bas.



D’après ce que j’en sais, c’est la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) qui est partie là-bas, de par ses missions qui lui sont confiées à vérifier sur certains sites de lotissement et s’est rendu compte qu’il n’ y avait pas d’autorisation de lotir. Effectivement, la Dscos a fait ce qu’elle devait faire. Au niveau d’information, voilà où je me situe sur cette affaire-là.», se dédouane-t-il.



Mais, assure le ministre Oumar Gueye, sachez bien que j’ai autre chose à faire que d’aller susciter des situations pour viser un adversaire politique. « Je ne travaille pas comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ça. Étant très lié à cette zone, je ferai tout pour aider cette zone à se développer au plan économique, social et culturel», précise-t-il.



