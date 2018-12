Sur les chefs d’Etat présents à l’investiture de Macky Sall : c’est un mélange de genres regrettable » selon Aissata Tall Sall

La présence de quatre chefs d’Etat africains à l’investiture de Macky Sall est " un mélange de genres regrettable". Telle est conviction de la présidente de la coalition Osez l’Avenir.



En marge de la cérémonie de son investiture, Aissata Tall Sall a démasqué la stratégie du président de la République. « Je pense que c’est un mélange de genres regrettable pour le Sénégal, qui a quand même dépassé cela. L’investiture d’un candidat est un acte éminemment juridique et éminemment politique. Eux étaient là dans le cadre certes d’une rencontre politique, mais je crois que qu’on n’avait pas à faire ce mélange de genres. C’est regrettable de la part du Président Macky Sall », a fait savoir l’avocate.



D’ailleurs ajoute-elle, « je ne suis pas étonnée que nombre de Sénégalais aient condamné cela ; on a fait comme si c’était une investiture d’un candidat qui a déjà gagné et ça, c’est pour façonner psychologiquement les Sénégalais et leur dire que la victoire a déjà été acquise. Nous n’accepterons pas cela et nous montrons au Sénégalais qu’on est loin de la victoire chantée ». Mieux, elle soutient que « le Président Macky Sall n’a jamais été invité à une investiture du Président Ouattara ni de quelqu’un d’autre, à une prestation de serment oui. C’est pour ça que je dis que le jeu était subtil. Le jeu était de mettre déjà dans la tête des Sénégalais que ce candidat, il a gagné et ça, ce n’est pas servir le Sénégal, ce n’est pas servir sa démocratie ».















